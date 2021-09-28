МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно снижением индексов, следуя за динамикой на биржах США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5%, до 3602,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,2%, до 2402,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 1,2%, до 24500,39 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,14%, до 3097,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200- на 1,47%, до 7275,6 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,19%, до 30183,96 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что фондовые индексы в США завершили предыдущий день в основном в минусе. По мнению аналитиков, которое приводит агентство Франс Пресс, снижение произошло из-за отсутствия свежих новостей о величине потолка госдолга в США.

Конгресс должен до конца четверга принять, а президент Джо Байден — подписать бюджетный законопроект и законодательное разрешение на дальнейшее поднятие потолка госдолга, иначе США грозит бюджетный кризис и в теории дефолт. Но республиканцы в сенате заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга и продолжении финансирования федерального правительства.

Определенное влияние на настроения рынков оказали статданные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в августе выросла на 10,1% в годовом выражении после роста месяцем ранее на 16,4%. Рост показателя замедляется пятый месяц подряд.