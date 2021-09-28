Фондовые биржи АТР закрылись в основном в минусе вслед за рынками США
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно снижением индексов, следуя за динамикой на биржах США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5%, до 3602,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,2%, до 2402,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 1,2%, до 24500,39 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,14%, до 3097,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200- на 1,47%, до 7275,6 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,19%, до 30183,96 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что фондовые индексы в США завершили предыдущий день в основном в минусе. По мнению аналитиков, которое приводит агентство Франс Пресс, снижение произошло из-за отсутствия свежих новостей о величине потолка госдолга в США.
Конгресс должен до конца четверга принять, а президент Джо Байден — подписать бюджетный законопроект и законодательное разрешение на дальнейшее поднятие потолка госдолга, иначе США грозит бюджетный кризис и в теории дефолт. Но республиканцы в сенате заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга и продолжении финансирования федерального правительства.
Определенное влияние на настроения рынков оказали статданные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в августе выросла на 10,1% в годовом выражении после роста месяцем ранее на 16,4%. Рост показателя замедляется пятый месяц подряд.
https://1prime.ru/Index/20210928/834816767.html