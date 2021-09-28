МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США сильно снижаются во вторник на фоне повышения доходности десятилетних гособлигаций до максимума с начала лета, свидетельствуют данные торгов. Доллар перешел к укреплению к евро

По состоянию на 13.38 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,46%, до 34582 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,53%, до 14960,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 4396 пунктов.

Показатель роста доходности для десятилетних гособлигаций США растет четвертую торговую сессию подряд и достигает максимального значения с конца июня в 1,52%. Это, с одной стороны, увеличивает привлекательность этих "надёжных" активов в ущерб "рисковым", таким как акции, а с другой — само по себе свидетельствует об ожиданиях ужесточения монетарной политики в США, что также будет неблагоприятно для номинальной доходности рисковых активов.

Трейдеры в связи с этим позднее во вторник ждут выступления в сенате главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и министра финансов страны Джанет Йеллен для обсуждения темпов восстановления экономики и дальнейших шагов в области кредитно-денежной политики.

Как отмечает газета Wall Street Journal, некоторые инвесторы корректируют состав своих портфелей, чтобы подготовиться к постепенному сворачиванию мягкой монетарной политики. "Люди осознают или, по крайней мере, помнят, что центробанки должны будут начать повышать ставки", — сказал газете глава инвестиционной стратегии State Street Global Advisors в Европе Альтаф Кассам (Altaf Kassam).