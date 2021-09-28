Фондовые биржи США снижаются в пределах 2% на опасениях из-за монетарной политики
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник значительно снижаются на опасениях относительно ужесточения монетарной политики мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,01% — до 34516,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,01% — до 14667,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,44% — до 4377,7 пункта.
В целом на рынках преобладает негатив, поскольку инвесторы беспокоятся из-за возможности скорого ужесточения курса монетарной политики мировых центробанков. Как считают аналитики, это может вызывать некоторую волатильность.
"Центральные банки определяют, каким образом они хотят нормализовать монетарную политику. Этот процесс может начаться в скором времени. Осознание этого может спровоцировать некоторую волатильность цен",- прокомментировал агентству Блумберг аналитик AXA Investment Managers Крис Игго (Chris Iggo).
В связи с этим доходность десятилетних гособлигаций США растет четвертую торговую сессию подряд, что также оказывает давление на фондовые индексы. Кроме того, в ходе торгов вторника она достигала максимального с июня значения в 1,67%.
Трейдеры также обратили внимание на статистику по стране. Индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 109,3 пункта с пересмотренного показателя августа в 115,2 пункта. При этом аналитики прогнозировали рост индекса с изначального уровня предыдущего месяца.
https://1prime.ru/Index/20210928/834819595.html