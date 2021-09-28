МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник значительно снижаются на опасениях относительно ужесточения монетарной политики мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов. Минфин США предупредил о дефолте 18 октября

По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,01% — до 34516,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,01% — до 14667,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,44% — до 4377,7 пункта.

В целом на рынках преобладает негатив, поскольку инвесторы беспокоятся из-за возможности скорого ужесточения курса монетарной политики мировых центробанков. Как считают аналитики, это может вызывать некоторую волатильность.

"Центральные банки определяют, каким образом они хотят нормализовать монетарную политику. Этот процесс может начаться в скором времени. Осознание этого может спровоцировать некоторую волатильность цен",- прокомментировал агентству Блумберг аналитик AXA Investment Managers Крис Игго (Chris Iggo). Индекс доверия потребителей в США в сентябре неожиданно снизился

В связи с этим доходность десятилетних гособлигаций США растет четвертую торговую сессию подряд, что также оказывает давление на фондовые индексы. Кроме того, в ходе торгов вторника она достигала максимального с июня значения в 1,67%.

Трейдеры также обратили внимание на статистику по стране. Индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 109,3 пункта с пересмотренного показателя августа в 115,2 пункта. При этом аналитики прогнозировали рост индекса с изначального уровня предыдущего месяца.