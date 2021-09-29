МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду коррекционно растут после сильного снижения торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

По состоянию на 10.42 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,73%, до 7079,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 6565,25 пункта, немецкий DAX — на 0,94%, до 15391,85 пункта.

На европейских фондовых рынках наблюдается коррекционный рост после сильного снижения торговым днем ранее, когда французский и немецкий индексы упали более чем на 2%.

По словам аналитиков, которые приводит газета Wall Street Journal, европейские фондовые рынки в среду должны отыграть недавние потери.

Трейдеры также обратили некоторое внимание на макростатистику из Германии. Так, индекс цен на импорт в стране вырос в августе на 1,4% в месячном выражении, а в годовом – на 16,5%. При этом аналитики ожидали показатели на уровне 1,2% и 16,1% соответственно.