МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют уверенную положительную динамику в среду, указывая на возможную коррекцию на рынках после распродаж днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Рубль слегка укрепляется к доллару и евро

По состоянию на 13.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,59%, до 34375 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,89%, до 14897 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 4374 пункта.

Динамика фьючерсов указывает, что фондовые рынки США могут начать торговую сессию в плюсе, отыгрывая распродажи предыдущего дня. Американские индексы завершили вторник заметным снижением на фоне роста доходности гособлигаций и неопределенности с повышением потолка госдолга.

"Связанное с доходностью давление сегодня снизилось. Посмотрим, сохранится ли традиционная парадигма, когда на следующий день после сильной распродажи происходит уверенное восстановление", — сказал главный инвестиционный менеджер Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.