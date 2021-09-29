МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вышел в плюс после снижения на старте торгов, поддержку отечественным индексам оказывает позитив мировых фондовых площадок, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Доллар достиг рекордного с прошлой осени значения

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.40 мск рос на 0,1%, до 4069,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1762,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался в то же время на 6 копеек, до 72,74 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 84,82 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,55%, до 77,92 доллара за баррель. Фьючерсы на американские индексы прибавляют в пределах 0,75%. Британский индекс FTSE 100 прибавляет 0,77%, немецкий DAX — 1,06%.

"В среду российский фондовый рынок показывает умеренно положительную динамику в первой половине торгов. Российские индексы поддерживают позитив мировых торговых площадок, которые отскакивают после вчерашнего падения, связанного с опасениями насчёт ужесточения монетарной политики мировых центробанков. Немного ограничивают положительную динамику снижающиеся цены на нефть", — говорит Сергей Кауфман из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста обыкновенные акции "Сургутнефтегаза"(+2,57%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+1,88%) и "Аэрофлота"(+1,52%).

Акции "Интер РАО" прибавляют 3,2% — "Интер РАО" по просьбе китайской стороны изучает возможность существенного увеличения экспорта электроэнергии в Китай. Китайская сторона обратилась в "Интер РАО" с просьбой увеличить поставки электроэнергии в связи с дефицитом в северных провинциях.

Хуже рынка выглядят акции "Алросы"(-1,75%) и депозитарные расписки сети FixPrice (-1,51%).

Бумаги девелопера "Самолета" (-2,39%) негативно отреагировали на новость о допэмиссии акций. Совет директоров компании "Самолет" утвердил решение о дополнительном выпуске акций и одобрил размещение 12,3 миллиона дополнительных акций путем открытой подписки для увеличения уставного капитала компании.

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у нас находится на установленных сегодня минимумах: 4038 пунктов по индексу Мосбиржи и 1748 пунктов — по индексу РТС. Если мировые рынки и котировки нефти возобновят снижение, мы с большой вероятностью пробьем эти уровни", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

Александр Осин из компании "Фридом Финанс" считает, что во второй половине дня можно рассчитывать на рост отечественных фондовых площадок.

"Фондовый рынок в очередной раз демонстрирует эластичность к шокам благодаря высокому уровню ликвидности. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 4040-4090 пунктов", — добавляет эксперт.