МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду коррекционно растут после падения вторника, свидетельствуют данные торгов. Рубль слабо укрепляется к мировым валютам

По состоянию на 16.58 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,4% — до 34436,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,85% — до 14669,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59% — до 4377,49 пункта.

Во вторник американские индексы закрылись падением на 1,6-2,8% на фоне опасений по ужесточению монетарной политики Федрезерва и активного роста гособлигаций США. Кроме того, определенное влияние на рынки оказывают и обсуждения повышения потолка госдолга США, решение по которому должно быть принято до конца четверга.

Как отмечают аналитики, негативно влияют на фондовые рынки и оказывают проблемы в цепочке поставок товаров, что оказывает давление на цены.

"Что мы здесь имеем: фондовый рынок, который выглядит уязвимым, поскольку доходность гособлигаций растет, нефтяные цены, кажется, готовы преодолеть отметку в 90 долларов за баррель, а проблемы в цепочках поставок не ослабляются", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).