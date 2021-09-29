МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Американский фондовый рынок завершил торги среды разнонаправленным движением котировок — традиционный сектор отчасти отыграл потери предыдущей сессии, а хай-тек продолжил снижение.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,26% до 34390,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, хотя и рос в течение дня, в итоге снизился на 0,24% до 14512,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,16% до 4359,46 пункта.

Подъем котировок аналитики объясняют корректировкой после падения вторника, когда индексы потеряли 1,6-2,8% из-за значительного повышения доходности американских государственных облигаций.

Ограничителями выступили данные о потребительском доверии, которые не впечатлили инвесторов, и сохраняющиеся разногласия в конгрессе относительно законопроектов о повышении потолка госдолга и продолжении финансирования федерального правительства.