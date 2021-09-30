МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день квартала закрылись преимущественно ростом индексов после выхода макростатистики в Китае, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в Лондоне торгуются разнонаправленно

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,9%, до 3568,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2%, до 2395,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,4%, до 24575,64 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,28%, до 3068,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,88%, до 7332,2 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,31%, до 29452,66 пункта.

По данным государственного статистического управления Китая, композитный индекс деловой активности (PMI) в стране вырос до 51,7 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее. А PMI в промышленности Китая, по данным делового издания Caixin, вырос до 50 пунктов с уровня августа в 49,2 пункта.

При этом не на всех площадках в Азии наблюдался рост, что объясняется общей нервозностью глобальных инвесторов. По словам аналитиков, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, инвесторы сохраняют осторожность с приближением крайнего срока для одобрения законопроекта о повышении потолка госдолга США — полночи 1 октября, хотя минфин США заявил, что ещё и до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта.

"Ожидается, что в конце концов они договорятся о потолке госдолга, но инвесторы по-прежнему осторожны", — сказал агентству брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).