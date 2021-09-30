МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на ряде макроэкономических статданных по Великобритании, Германии и еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд второй раз за день

По состоянию на 12.05 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,71%, до 7159,08 пункта, французский CAC 40 — на 0,67%, до 6604,81 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 15396,95 пункта.

Европейские инвесторы в четверг оценивают статданные по Великобритании. Так, ВВП региона во втором квартале текущего года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 23,6%, а в квартальном — на 5,5%. Аналитики полагали, что показатель вырос лишь на 22,2% в годовом выражении и на 4,8% — в квартальном, как показала предварительная оценка.

Кроме того, трейдеры оценивают статданные по рынку труда в Германии и еврозоне. Так, безработица в еврозоне в августе снизилась до 7,5% с показателя июля в 7,6%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

А безработица в Германии в сентябре сохранилась на уровне августа в 5,5%. Эксперты ожидали снижения показателя до 5,4%.