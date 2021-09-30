МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США уверенно растут в последний день квартала, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,45%, до 34419 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46%, до 14807 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 4368,75 пункта.

Позднее в четверг минторг США опубликует третью, финальную, оценку ВВП страны прошлого квартала. Аналитики прогнозируют рост экономики на 6,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Это совпадает с предыдущей оценкой.

Кроме того, трейдеры ожидают публикации данных с рынка труда. Эксперты ожидают, что число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю снизилось на 16 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 335 тысяч заявок.

Инвесторы также следят за новостями вокруг госдолга. Ранее палата представителей США проголосовала за отмену потолка госдолга до конца 2022 года и отправила законопроект в сенат. К скорейшему повышению или отмене лимитов на заимствования конгресс призывает министерство финансов, которое предупредило, что уже 18 октября может исчерпать ресурсы для выполнения обязательств, и страну в таком случае будет ждать первый в ее истории дефолт.