МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2021 года вырос до 49,8 пункта с 46,5 пункта в августе, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Назван чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, превысил августовский показатель 46,5 баллов и составил 49,8 пункта в сентябре, что свидетельствует о лишь незначительном ухудшении деловой конъюнктуры в российском производственном секторе. Падение было минимальным за четырехмесячную серию сокращения", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Российские производители сообщили о более позитивном завершении третьего квартала, поскольку производство вернулось на территорию расширения. Хотя конъюнктура внутреннего спроса улучшилась, новые экспортные заказы упали", — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.