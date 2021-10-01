Индекс деловой активности в промышленности еврозоны в сентябре снизился
Индекс деловой активности в области промышленности еврозоны в сентябре снизился до 58,6 пункта
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 58,6 пункта с 61,4 пункта в июле, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 58,7 пункта.
PMI в области промышленного производства Германии, по окончательным данным, снизился до рекордного минимального с февраля уровня 58,4 пункта с 62,6 пункта в августе. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 58,5 пункта.
Во Франции индикатор снизился до 55 пунктов с 57,5 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 55,2 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
https://1prime.ru/Index/20211001/834844433.html
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