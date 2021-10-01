МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 58,6 пункта с 61,4 пункта в июле, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Деловая активность в обрабатывающих отраслях России выросла в сентябре

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 58,7 пункта.

PMI в области промышленного производства Германии, по окончательным данным, снизился до рекордного минимального с февраля уровня 58,4 пункта с 62,6 пункта в августе. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 58,5 пункта.

Во Франции индикатор снизился до 55 пунктов с 57,5 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 55,2 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.