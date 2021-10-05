МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра растет, долларовый индекс РТС поднялся выше 1800 пунктов впервые с августа 2011 года на фоне стабильного рубля, роста бумаг нефтегазового и финансового секторов, следует из динамики торгов. Индекс Мосбиржи ставит новые рекорды

Долларовый индекс РТС к 10.31 мск рос на 0,78%, до 1799,63 пункта и уже поднимался до 1803 пунктов — впервые с августа 2011 года. Рублевый индекс Мосбиржи поднимался на 0,72% — до 4142,49 пункта. Несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 4150,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 4 копейки, до 72,55 рубля.