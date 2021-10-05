МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник при поддержке акций нефтяных компаний, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в Лондоне преимущественно дорожают

По состоянию на 11.48 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,54%, до 7048,56 пункта, французский CAC 40 — на 0,49%, до 6509,71 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 15066,15 пункта.

Трейдеры, во-первых, обратили внимание на макростатистику. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре составил 56,2 пункта, в то время как предварительная оценка была на уровне 56,1 пункта.

Также внимание европейских инвесторы во вторник сосредоточено на нефтяном секторе из-за продолжения роста цен на нефть. Так, нефть марки Brent дорожает на 0,74%, до 81,81 доллара за баррель, находясь на рекордных с 2018 года уровнях. Такому росту цен способствовало решение ОПЕК+ оставить план смягчения ограничения добычи "черного золота" без изменений.

На этом фоне акции BP и Royal Dutch Shell дорожают на 1,5% и 0,87% соответственно.