МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением на неопределенности в торгово-экономических отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут

По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,28%, до 24104,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,41%, до 7248,4 пункта, южнокорейский KOSPI упал на 1,89%, до 2962,17 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,19%, до 27822,12 пункта. Китайские биржи снова закрыты по случаю выходного дня.

При этом в ходе торгов Hang Seng опускался до минимума за год, южнокорейский KOSPI — с января, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 — с июля.

Инвесторы обратили внимание на заявление торгового представителя США Кэтрин Тай. В 2020 году Китай и Штаты заключили первую часть торгового соглашения, но с приходом к власти администрации нового президента переговоры о второй части так и не состоялись.

В понедельник Тай заявила, что США по-прежнему обеспокоены нерыночной политикой и практикой Китая. По ее словам, США будут защищаться от этой "вредной" практики Пекина, используя полный спектр имеющихся инструментов и разрабатывая новые инструменты по мере надобности.

Кроме того, давление на котировки оказал рост цен на нефть, который создает инфляционные риски. Стоимость нефти марки Brent торгуется вблизи максимума с октября 2018 года, а WTI — с ноября 2014 года.