МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут во вторник, указывая на возможную коррекцию на рынках после распродаж днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Рубль незначительно слабеет

По состоянию на 14.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,5%, до 34039 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 14519,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 4310,25 пункта.

Динамика фьючерсов указывает, что фондовые рынки США могут начать торговую сессию в плюсе, отыгрывая распродажи предыдущего дня. Американские индексы завершили понедельник снижением: NASDAQ упал на 2,14%, S&P 500 — на 1,3%, DJIA понизился на 0,94%. Распродажа на биржах была вызвана обеспокоенностью по поводу сбоев крупнейших социальных сетей, что оказало особо сильное давление на индекс NASDAQ.

В понедельник пользователи Facebook и ряда соцсетей в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Приложения оказались почти на семь часов недоступны. По итогам торгов акции Facebook подешевели на 5%, Twitter — на 6%, Alphabet, Microsoft и Apple — на 2%. Волна распродаж накрыла и ценные бумаги "Яндекса", которые подешевели на американской бирже более чем на 5%.