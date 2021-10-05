2021-10-05T17:00:00+03:00
2021-10-05T17:08:24+03:00
2021-10-05T17:00:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Index/20211005/834881362.html
Индекс Мосбиржи поднялся до рекордного за историю значения
Индексы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций во вторник продолжает обновлять рекорды, рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 4200 пунктов, следует из динамики торгов. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 05.10.2021
индексы, рынки, новости, мосбиржа, торги
https://1prime.ru/images/83399/56/833995696.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83399/56/833995696.jpg
https://1prime.ru/images/83399/56/833995695.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83399/56/833995695.jpg
https://1prime.ru/images/83399/56/833995683.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83399/56/833995683.jpg
https://1prime.ru/energy/20211005/834880482.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник продолжает обновлять рекорды, рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 4200 пунктов, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.58 мск рос на 2,06%, до 4197,4 пункта (уже поднимался до нового исторического максимума — 4200,09 пункта), долларовый индекс РТС — на 2,19%, до 1824,94 пункта.
Во вторник уровни исторического максимума обновили такие тяжеловесы, как акции "Газпрома", "Газпром нефти", "Лукойла" и Сбербанка.