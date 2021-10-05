МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник продолжает обновлять рекорды, рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 4200 пунктов, следует из динамики торгов. Цена фьючерсов на газ в Европе вновь обновила рекорд

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.58 мск рос на 2,06%, до 4197,4 пункта (уже поднимался до нового исторического максимума — 4200,09 пункта), долларовый индекс РТС — на 2,19%, до 1824,94 пункта.

Во вторник уровни исторического максимума обновили такие тяжеловесы, как акции "Газпрома", "Газпром нефти", "Лукойла" и Сбербанка.