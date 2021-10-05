МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник растут в рамках коррекции после значительного снижения в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи поднялся до рекордного за историю значения

По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,76% — до 34260,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,07%, до 14409,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,93%, до 4340,44 пункта.

Фондовые индексы США во вторник восстанавливаются после падения понедельника, когда, в частности, NASDAQ упал более чем на 2% вслед за акциями технологических компаний на фоне глобальных сбоев в работе ряда сервисов и соцсетей.

Трейдеры также обратили внимание на данные о том, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,9% с августовских 61,7% при ожидавшемся снижении до 60%. В то же время дефицит торгового баланса страны в августе вырос больше прогноза — на 3 миллиарда долларов, или на 4,2%, по сравнению с пересмотренным показателем июля — до 73,3 миллиарда долларов.

При этом, несмотря на положительную динамику, аналитики отмечают, что опасения по инфляции и экономическому росту в мире по-прежнему сохраняются и оказывают влияние на рынки.

"Сегодня фондовые рынки больше обеспокоены инфляцией, возможностью того, что мы увидим более высокие ставки, а также тем фактом, что это подорвет высокие уровни, на которых они (акции – ред.) торговались", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист по региону АТР банка ING Роберт Карнелл (Robert Carnell).