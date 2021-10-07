МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в четверг растет по основным индексам после коррекционной просадки в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 1,3% — до 4227 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1843 пунктов.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов среды упал на 1,23%, индекс РТС — на 1,38%.