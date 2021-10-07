2021-10-07T10:16:11+03:00
2021-10-07T10:16:11+03:00
2021-10-07T10:16:11+03:00
2021
https://1prime.ru/Index/20211007/834897604.html
Российский рынок акций растет после коррекции
Индексы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций утром в четверг растет по основным индексам после коррекционной просадки в среду, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06... ПРАЙМ, 07.10.2021
индексы, макроэкономика, рынки, экономика, новости, рынок акций рф, торги, московская биржа
https://1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
https://1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
https://1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в четверг растет по основным индексам после коррекционной просадки в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 1,3% — до 4227 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1843 пунктов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов среды упал на 1,23%, индекс РТС — на 1,38%.