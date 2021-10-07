МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг утром растут вслед за рынками США и Азии, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в Лондоне преимущественно дорожают

По состоянию на 11.04 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,88% — до 7057,5 пункта, французский CAC 40 — на 1,01%, до 6558,39 пункта, немецкий DAX — на 1,16%, до 15147,65 пункта.

Позитиву на европейских рынках способствует рост бирж США и Азии на общем оптимизме и снижении опасений за строительный сектор КНР.

Кроме того, инвесторы ждут публикации протоколов сентябрьского заседания ЕЦБ. "Основное внимание будет уделено расходящимся взглядам совета управляющих на временный характер нынешней высокой инфляции", — предполагают аналитики Danske Bank, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Отчасти сдерживает рост индексов статистика по Германии. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе упал на 4% в месячном выражении после роста на 1% в июле. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,4%.