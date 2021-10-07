МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом, последовав динамике американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут

По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index вырос на 3,07%, до 24701,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 7256,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,76%, до 2959,46 пункта, а японский Nikkei 225 — на 0,54%, до 27678,21 пункта.

В четверг биржи АТР обратили внимание на фондовые индексы США, которые завершили торги среды ростом на 0,5%, компенсировав потери от распродажи в понедельник. Тогда биржи упали из-за глобального сбоя целого ряда социальных сетей. Неопределенность вокруг этой ситуации и снижение стоимости акций IT-сектора также спровоцировала падение индексов и на азиатских рынках.

По словам аналитиков Oanda, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, рост американских бирж способствовал поднятию настроения на азиатских рынках, которые в последнее время показывают высокий уровень корреляции в индексами Уолл-стрит.