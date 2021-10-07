МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом, последовав динамике американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

Франкфуртская фондовая биржа

Фондовые биржи Европы растут

По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index вырос на 3,07%, до 24701,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 7256,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,76%, до 2959,46 пункта, а японский Nikkei 225 — на 0,54%, до 27678,21 пункта.

В четверг биржи АТР обратили внимание на фондовые индексы США, которые завершили торги среды ростом на 0,5%, компенсировав потери от распродажи в понедельник. Тогда биржи упали из-за глобального сбоя целого ряда социальных сетей. Неопределенность вокруг этой ситуации и снижение стоимости акций IT-сектора также спровоцировала падение индексов и на азиатских рынках.

По словам аналитиков Oanda, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, рост американских бирж способствовал поднятию настроения на азиатских рынках, которые в последнее время показывают высокий уровень корреляции в индексами Уолл-стрит.