МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет по основным индексам на улучшении настроений на зарубежных фондовых и товарных площадках, в лидерах роста бумаги финансового и металлургического секторов, включая золотодобытчиков, следует из данных торгов. Цены на нефть ускоряют снижение

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.54 мск растёт на 1,07%, до 4116,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,92%, до 1849,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" падает в то же время на 55 копеек, до 71,84 рубля, курс евро — на 56 копеек, до 83,09 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,3%, до 80 долларов за баррель. При этом фьючерсы на металлы заметно дорожают – в пределах 2%.

Основные фондовые европейские площадки, а также фьючерсы на главные американские биржевые индексы прибавляют более 1%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Российский рынок акций, несмотря на фиксацию прибыли в акциях нефтегазового сектора, смотрится весьма неплохо — участники рынка повышают интерес к другим бумагам, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Так, акции Сбербанка и производителей удобрения достаточно уверенно продолжают ставить ценовые рекорды, сильно смотрится "Магнит". Ожил спрос на выглядящие перепроданными "фишки" металлургического и горнодобывающего сектора, отстающую от рынка последнее время электроэнергетику, а также акции АФК "Система" и "Детского мира", — указывает он.

Так, акции АФК подскакивают в цене на 5,68%, "Детского мира" на 2,14%, "Магнита" на 1,89%. Курс доллара упал ниже 72 рублей

Активно дорожают бумаги финансового сектора в целом: акции Мосбиржи (+1,99%), обыкновенные акции Сбербанка (+1,53%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+2,73%), акции банка "Санкт-Петербург" (+2,83%).

Бумаги металлургов и золотодобытчиков также в лидерах роста за счёт дорожающего металла на мировом рынке. Так, акции "Норникеля" поднимаются в цене на 3,22%, НЛМК – на 1,71%, ММК – на 2,16%, "Русала" — на 1,09%, ТМК – на 2,8%. Также сильный рост показывают котировки Polymetal (+1,91%), Petropavlovsk (+1,73%) и "Полюса" (+1,98%).

В лидерах падения, при заметной коррекции вниз цен на нефть и газ в мире сегодня, – акции "Газпрома" (на текущий момент они дешевеют на 3,3%, в ходе торгов теряли более 5%), "Газпром нефти" (-2,94%) и "Роснефти" (-1,05%).

"Акции "нефтянки", в том числе и "Газпрома", достаточно сильно перегреты ввиду раллировавших цен на энергоносители. Сейчас импульс к росту как в ценах на нефть, так и на газ спал, что способствует частичной фиксации прибыли в этом сегменте. На мой взгляд, текущий откат выглядит вполне закономерно, а его резкость обусловлена сильным взлетом котировок. Мы не видим ничего страшного в отступлении курса акций "Газпрома" в район 350-355 рублей — до этого уровня бумага остается в уверенном повышательном тренде", — говорит Локтюхов.

Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, вчера достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров, а сегодня начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 14.42 мск котировалась на уровне 1244 долларов.

"Газпром" падает вслед за падением более чем на 15% фьючерсов на газ в Европе. До этого на их безудержном росте в "Газпром" зашло много спекулятивного капитала, и теперь, вслед за падением фьючерсов на газ, трейдеры фиксируют позиции в "Газпроме", — также комментирует Артем Тузов из ИК "Универ Капитал".

"Стоит ожидать, что падение "Газпрома" продолжится на фоне новостей про фьючерсы на газ. Но "Газпром" продает газ по долгосрочным, а не фьючерсный контрактам, и следить надо за средней ценой экспорта газа в дальнее зарубежье по итогам девяти месяцев 2021 года. После того, как краткосрочное падение в акциях компании будет отыграно, "Газпром" может вернуться к росту и к концу года может уйти к 400 рублям за акцию", — считает он.

ПРОГНОЗЫ

Локтюхов полагает, что удержание котировок нефти марки Brent у отметки 80 долларов за баррель способно смягчить коррекционные настроения в "нефтянке" и позволить индексу Мосбиржи завершить день в зоне 4200-4250 пунктов.

Ближайшие сопротивления у российских фондовых индикаторов находятся на установленных в среду рекордных уровнях: исторической вершине 4267 пунктов — у индекса Мосбиржи и десятилетнем максимуме 1855 пунктов — у индекса РТС, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая наш позитивный настрой и устойчивость к снижению даже нефти, в случае дальнейшего роста рынков мы уже до конца недели можем проверить на прочность эти технические препятствия", — считает он.