МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник снижаются на статистике по Германии, свидетельствуют данные торгов. Рубль перешел к незначительному снижению

По состоянию на 12.24 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,53%, до 7109,51 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 6543,71 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 15159,65 пункта.

На европейских фондовых рынках во вторник наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы оценивают статданные по Германии. Так, индекс доверия инвесторов к экономике страны в октябре упал до 22,3 пункта с 26,5 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижения индикатора до 24 пунктов. Помимо этого, индекс текущих экономических условий обвалился до 21,6 пункта с сентябрьского значения в 31,9 пункта. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до 28,5 пункта.

Кроме того, определенное давление на котировки оказывают перспективы энергетического кризиса в Европе из-за резкого скачка цен на нефть. В понедельник нефть марки Brent достигла в очередной раз за месяц рекордного значения, поднявшись выше 84 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. А WTI поднималась выше 82 долларов за баррель впервые с 20 октября 2014 года.

"Энергетический кризис не показывает никаких признаков ослабления, что означает значительное давление на компании и потребителей, сталкивающихся с вероятностью снижения доходов", — сообщил газете Wall Street Journal инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould).