МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник опустились следом за американскими рынками, трейдеры проявляют осторожность на фоне растущих опасений за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 1,25% — до 3546,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,65%, до 2363,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,43%, до 24962,59 пункта, южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,35% — до 2916,38 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,26% — до 7280,7 пункта, а японский Nikkei 225 — на 0,94%, до 28230,61 пункта.

В целом мировые фондовые рынки во вторник склонны к снижению. В понедельник основные фондовые индексы США опустились на 0,6-0,7% на фоне опасений за восстановление экономики и по поводу высокой инфляции, биржи Европы — опускаются во вторник на 0,4-0,5%.

"Мы наблюдаем тренд стагфляции со снижением ожиданий роста (экономики — ред.) и увеличением инфляции", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего инвестиционного стратега Wolfe Research Криса Сеньека (Chris Senyek).

Рынки также ожидают позднее публикацию статистики по инфляции в США, протокола сентябрьской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) и начала сезона отчетностей, который традиционно стартует с крупных американских банков. Инвесторы ожидают найти сигналы по дальнейшим перспективам роста и мерам центробанков, которые касаются мер поддержки.