МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник снижаются, трейдеры находятся в ожидании публикации данных об инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Рубль "топчется" около уровней закрытия понедельника

По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,22%, до 34420,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 14469 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4354,7 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам сентября осталась на уровне 5,3%, а в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%. Эти данные имеют ключевое значение для участников торгов, поскольку они влияют на дальнейший курс политики Федрезерва США.

Также инвесторы будут наблюдать за началом сезона отчетности. В среду свой отчет представит JP Morgan Chase & Co., а затем, в четверг — Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, а в пятницу — Goldman Sachs.

"Сезон отчетности даст нам хорошие подсказки относительно того, как обстоит ситуация с проблемами в поставках, которые способствуют росту цен. Два сектора, о которых мы беспокоимся, это промышленность и розничная торговля, потому что именно компании из этих отраслей не могут легко управлять ценами", — сказала агентству Блумберг глава отдела акций и консультант по рынку капитала BNY Mellon Wealth Management Алисия Левайн (Alicia Levine).