МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду преимущественно растут на ряде макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в Великобритании в августе выросло

По состоянию на 12.08 мск французский индекс CAC 40 растёт на 0,13%, до 6556,83 пункта, немецкий DAX — на 0,63%, до 15241 пункта, британский индекс FTSE 100 снижается на 0,27%, до 7111,09 пункта.

Объем промышленного производства в еврозоне в августе вырос на 5,1% в годовом выражении, а в месячном — на 1,6%. Аналитики полагали, что показатель в годовом выражении вырос на 4,7%, а в месячном снизился на 1,6%.

В Германии инфляция по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 4,1% с 3,9% месяцем ранее. Таким образом, годовая инфляция остается на максимальном с 1993 года значении. При этом за месяц потребительские цены в Германии не изменились. Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.

Также были обнародованы данные об объеме промышленного производства в Великобритании, который в августе вырос на 0,8% к июлю. Аналитики полагали, что показатель вырос на 0,2% в месячном выражении.