МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США слабо растут в среду, в то время как инвесторы ожидают статистику по инфляции и старта сезона отчетностей, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы в основном растут

По состоянию на 13.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,12%, до 34304 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 14728,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 4350 пунктов.

Позднее в ходе торгов среды будут опубликованы данные по инфляции в США. Аналитики прогнозируют сохранение показателя в годовом выражении в сентябре остался на уровне августа в 5,3%. В месячном выражении инфляция, согласно прогнозам экспертов, ускорилась на 0,3%.

"ФРС будет внимательна к этому показателю. Если она окажется далекой от ожиданий рынка, у них будет повод доказать, что они на высоте", — отметил глава отдела инвестиций Generali Insurance Asset Management Антонио Кавареро (Antonio Cavarero), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, в среду стартует сезон отчетностей, которые открывают крупнейшие американские банки. О своих финансовых итогах уже отчиталась американская инвестиционная компания Blackrock. Ее прибыль по итогам первых девяти месяцев 2021 года выросла на 26% и составила 4,258 миллиарда долларов. Позднее будет обнародована отчетность JP Morgan Chase & Co.

"Рынок акций сегодня должен учитывать неопределенность… относительно прибылей… в следующие несколько недель, вероятно, следует проявлять повышенную осторожность", — добавил Кавареро в комментарии газете Wall Street Journal.