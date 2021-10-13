МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги главным образом ростом после публикации внешнеторговой статистики Китая, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы Уолл-стрит слабо растут

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 3561,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,29%, до 2394,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,23%, до 25020,34 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,96% — до 2944,41 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,11%, до 7272,5 пункта, а японский Nikkei 225 — на 0,32%, до 28140,28 пункта.

Экспорт и импорт Китая по итогам первых трех кварталов года продемонстрировали активный рост — на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,4 триллиона долларов, и на 32,6%, до 1,9732 триллиона, соответственно.

В то же время фондовые биржи вне самого Китая были не столь единодушны, а австралийский и японский индексы снизились, на сохранении неуверенности в перспективах мировой экономики

"Существует реальный ущерб, который может быть потенциально скрыт в проблемах с цепочками поставок. Это реальный возможный негативный фактор для мировой экономики", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Again Capital Джона Килдаффа (John Kilduff).