МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду растут после публикации данных о потребительских ценах в стране, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США в сентябре вернулась к июльским максимумам

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,15%, до 34429,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,68%, до 14566,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4360,22 пункта.

Годовая инфляция в США в сентябре ускорилась до 5,4% с 5,3% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне августа. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4%.

Позднее в среду также ожидается публикация протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы будут искать в протоколе точные сроки начала сокращения объема выкупа активов с рынка, а также подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора в целом.

"Протокол ФРС скажет нам насколько стоит беспокоиться об инфляции — мы знаем, что сокращение (объема выкупа активов — ред.) грядет, остается вопрос о том, как быстро ФРС предпримет меры для сдерживания инфляции путем повышения ставок", — сказал аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson) агентству Франс Пресс.