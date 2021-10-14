МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 3%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на 0,77%, до 4276,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1874,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 9 копеек, до 71,88 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 83,4 рубля.

Нефть сорта Brent дорожает на 0,96%, до 83,98 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют в пределах 0,5%.