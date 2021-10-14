2021-10-14T10:10:54+03:00
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2021
https://1prime.ru/Index/20211014/834958482.html
Российский рынок акций открылся в плюс
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Российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на 0,77%,... ПРАЙМ, 14.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на 0,77%, до 4276,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1874,63 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 9 копеек, до 71,88 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 83,4 рубля.
Нефть сорта Brent дорожает на 0,96%, до 83,98 доллара за баррель.
Фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют в пределах 0,5%.