МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций открылся в плюс

По состоянию на 10.54 мск французский индекс CAC 40 растёт на 0,55%, до 6633,95 пункта, немецкий DAX — на 0,48%, до 15322,2 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,58%, до 7182,44 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на фондовые рынки США, которые закрылись преимущественно в плюсе после публикации протоколов очередного заседания ФРС США. Регулятор сообщил, что американский центробанк может уже в ноябре начать сворачивать дополнительные меры по поддержке американской экономики. При этом в совете управляющих ФРС нет единства по вопросу о том, насколько большой угрозой остается инфляция, которая сохраняется на высоком уровне.

Кроме того, трейдеры оптимистично настроены в начале сезона финансовой отчетности. На следующей неделе представят свои финансовые результаты немецкий ритейл-гигант Metro AG, шведская компания Volvo и другие.