МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном выросли за счет позитивной динамики американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Акции "Интер РАО" росли на 2,85% на новостях о поставках электроэнергии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,1%, до 3558,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,2%, до 2399,26 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 1,5% — до 2988,64 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,54%, до 7311,7 пункта, а японский Nikkei 225 — на 1,46%, до 28550,93 пункта.

Биржи Южной Кореи в четверг закрыты в связи с выходным днем. В среду гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,23%, до 25020,34 пункта.

"Азиатские акции выросли в четверг вслед за позитивной динамикой от Уолл-стрит, где технологический сектор показал сильные результаты", — считает аналитик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

В среду индексы США в основном показали рост, причем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,7%.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая. В годовом выражении потребительские цены в стране выросли на 0,7% в сентябре, хотя ожидался рост на 0,9%. В месячном выражении цены не изменились, эксперты ожидали рост на 0,3%.