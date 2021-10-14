МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в четверг в преддверии публикации финансовой отчетности крупнейших американских банков, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном увеличились

По состоянию на 13.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,6%, до 3462 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,82%, до 14886,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 4385,5 пунктов.

Позднее в ходе торгов о своих финансовых результатах за январь-сентябрь и третий квартал отчитаются Citigroup, Wells Fargo и Bank of America. В среду сезон отчетностей открыли JP Morgan Chase и Blackrock. За девять месяцев чистая прибыль банка выросла в 2,2 раза, до 38 миллиардов долларов, а инвестиционной компании — на 26% и составила 4,3 миллиарда долларов.

Экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal полагают, что инвесторы хотят получить представление о том с какими показателями компании вступают в период сворачивания мер поддержки экономики. Федеральная резервная система (ФРС) США ранее заявляла, что начнет сворачивать программу выкупа активов в ноябре.