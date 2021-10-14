МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ заметно подрастает и поднимает планку исторического рекорда на фоне высоких цен на нефть и позитивной динамики фьючерсов на американские индексы, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Цена на нефть ускорили рост до 1%

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.12 мск растет на 1,12%, до 4291,62 пункта, чуть раньше поднимался до 4292,68 пункта — нового исторического максимума. Долларовый индекс РТС увеличивается на 1,76% до 1887,64 пункта на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 35 копеек, до 71,62 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 83,18 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,35%, до 84,28 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют в пределах 0,65%.

"В четверг, 14 октября, российские фондовые индексы в первой половине дня умеренно подрастают, а индекс Мосбиржи буквально на глазах переписывает исторический максимум. В целом, внешний фон складывается благоприятно после вчерашнего закрытия американского рынка. Фьючерс на нефть марки Brent в первой половине дня демонстрирует рост на 1,2%", — говорит Ксения Лапшина из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивается на 3,7% — бумаги продолжают обновлять исторические максимумы и приближаются к психологическому уровню 8 000 рублей за акцию. Бумаги продолжают отыгрывать новость о том, что ЦБ РФ 11 октября внес "Тинькофф" в список системно значимых банков. Банки в августе ввезли максимальный за 2021 год объем иностранной валюты

"Защитные" бумаги золотодобытчиков продолжают расти третий день подряд — акции Petropavlovsk (+2,06%), Polymetal (+2,31%) и бумаги "Полюса" (+3,1%).

Также на положительной территории торгуются бумаги "Газпрома" (+1,35%), "Интер РАО" (+2,35%), "Русала" (+3,27%) и "Мосэнерго" (+3,14%).

Хуже рынка выглядят бумаги девелопера ПИК (-1,9%) и "Алросы" (-1%).

ПРОГНОЗЫ

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка считает, что позитивная динамика наблюдается во всех секторах российского рынка акций на фоне укрепления цен на энергоносители и благоприятной внешней конъюнктуры. Эксперт полагает, что оптимизм на российском рынке сохранится до конца торгов.

"Смотрим позитивно до конца дня по российским индексам. Вчерашнее падение индексов было сильно выкуплено, что свидетельствует о продолжении восходящего тренда и силе покупателей. Считаем, что на фоне растущей нефти и американских индексных фьючерсов сегодня есть все шансы достичь 4300 пунктов по индексу Мосбиржи и 1900 по индексу РТС", — отмечает Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".