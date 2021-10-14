МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут более чем на 1%, инвесторы оценивают данные финансовой отчетности крупнейших американских банков, свидетельствуют данные торгов. Доллар обновил минимум года

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 1,02%, до 34726,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,2%, до 14747,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,04%, до 4408,97 пункта.

Так, чистая прибыль Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года поднялась более чем в два раза в годовом выражении и составила 23,8 миллиарда долларов, а по итогам третьего квартала прибыль BofA выросла в 1,6 раза, до 7,3 миллиарда. Акции банка дорожают на 2,3%.

Чистая прибыль Morgan Stanley за тот же период с начала года также увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом года прошлого, почти до 11 миллиардов долларов. Выручка банка выросла на 29%, до 45,2 миллиарда долларов. Бумаги Morgan Stanley растут в цене на 1%.

Акции Well Fargo в то же время дешевеют на 2,4%, при том что банк сообщил о получении прибыли в размере 14,8 миллиарда долларов после убытка годом ранее. Но выручка банка за отчетный период в годовом выражении снизилась на 17%, до 54,415 миллиарда долларов.

"За последние пару месяцев инвесторы стали более осторожными. Но мы думаем, что эти опасения утихнут в ближайшие месяцы, и что сезон отчетности в США за третий квартал сможет помочь трейдерам оценить риски, исходящие от проблем в цепочках поставок", — отметил старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле (Mark Haefele), мнение которого приводит агентство Блумберг.