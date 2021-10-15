МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний преимущественно дорожают в Лондоне

По состоянию на 12.17 мск французский индекс CAC 40 растёт на 0,33%, до 6707,74 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 15502,6 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,18%, до 7220,72 пункта.

На европейских фондовых биржах в пятницу наблюдается положительная динамика после ралли на американских фондовых рынках, чему способствовала макростатистика и сезон финансовой отчетности.

Так, на днях представили свои экономические результаты крупнейшие американские компании, такие как Bank of America Corp. (BofA), Morgan Stanley, Wells Fargo.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 октября, снизилось на 36 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 293 тысяч, обновив минимум с марта 2020 года. Аналитики ожидали снижения лишь до 319 тысяч.

Под американским влиянием ранее в пятницу выросли и фондовые индексы в Азии.