МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в пятницу, в то время как инвесторы с оптимизмом ожидают публикации финотчетов компаний, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут

По состоянию на 13.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,4%, до 34923 пунков, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27%, до 15077,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 4443,75 пункта.

В США стартовал сезон отчетностей, который открыли американские банки, показав сильные результаты. Так, за первые три квартала чистая прибыль Bank of America Corp. (BofA) выросла более чем в два раза в годовом выражении, до 23,8 миллиарда долларов, Morgan Stanley — в 1,5 раза, до 11 миллиардов долларов, а Well Fargo получил прибыль в 14,8 миллиарда долларов после убытка годом ранее. Позднее в ходе торгов свои финансовые результаты опубликует Goldman Sachs.

Сильные финансовые показатели являются сигналом улучшения экономики страны. Вместе с тем, инвесторы оценивают статистические данные по США. В четверг стало известно, что число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю впервые с марта 2020 года опустилось ниже 300 тысяч и составило 293 тысячи.

Трейдеры ожидают публикацию статистики по розничным продажам в США и индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Аналитики прогнозируют снижение объема розничных продаж в США в сентябре на 0,2% по сравнению с предшествовавшим месяцем и роста предварительной оценки индекса потребительских настроений в октябре до 73,1 пункта с уровня сентября в 72,8 пункта.