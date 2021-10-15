МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу продемонстрировали рост вслед за позитивной динамикой американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 3572,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 2400,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,48%, до 25330,96 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,88%, до 3015,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 7362 пунктов, а японский Nikkei 225 — на 1,81%, до 29068,63 пункта.

Накануне основные фондовые индексы США продемонстрировали заметный рост, чему способствовала макростатистика и начавшийся сезон финансовой отчетности.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 октября, снизилось на 36 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 293 тысяч, обновив минимум с марта 2020 года. Аналитики ожидали снижения лишь до 319 тысяч.

Кроме того, свои квартальные отчеты опубликовали американские банки Bank of America Corp. (BofA), Morgan Stanley, Citigroup и Wells Fargo, и их показатели продемонстрировали значительный прирост.

Среди рассматриваемых индексов особенно выделился японский — его прирост более чем на 1,8% частично обусловлен ослаблением иены к доллару до минимума почти за три года в 114 иен за доллар. Удешевление национальной валюты увеличивает относительную прибыль экспортёров.