МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу продемонстрировали рост вслед за позитивной динамикой американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

Миланская фондовая биржа

Фондовые биржи Европы растут

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 3572,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 2400,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,48%, до 25330,96 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,88%, до 3015,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 7362 пунктов, а японский Nikkei 225 — на 1,81%, до 29068,63 пункта.

Накануне основные фондовые индексы США продемонстрировали заметный рост, чему способствовала макростатистика и начавшийся сезон финансовой отчетности.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 октября, снизилось на 36 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 293 тысяч, обновив минимум с марта 2020 года. Аналитики ожидали снижения лишь до 319 тысяч.

Кроме того, свои квартальные отчеты опубликовали американские банки Bank of America Corp. (BofA), Morgan Stanley, Citigroup и Wells Fargo, и их показатели продемонстрировали значительный прирост.

Среди рассматриваемых индексов особенно выделился японский — его прирост более чем на 1,8% частично обусловлен ослаблением иены к доллару до минимума почти за три года в 114 иен за доллар. Удешевление национальной валюты увеличивает относительную прибыль экспортёров.