МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после позитивного старта торговой сессии пятницы откатился к уровням закрытия четверга, следует из данных Московской биржи. Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.16 мск торгуется возле уровней закрытия предыдущего дня на отметке 4259,21 пункта с минимальными колебаниями, долларовый индекс РТС растет на 0,38%, до 1883,1 пункта, за счёт укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 11 копеек, до 71,24 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 82,70 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,92%, до 84,78 доллара за баррель.

"Ситуация на российском рынке в пятницу оценивается как умеренно негативная. Большинство секторальных индексов Мосбиржи находятся в красной зоне ввиду эффекта пятницы — инвесторы фиксируют прибыль по большинству бумаг, которые ранее на этой неделе показывали рост", — поясняет Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Российский рынок акций третий день подряд выглядит относительно слабо, и сегодня к его "технической перегретости" и опасениям серьезной коррекции цен на энергоносители может добавиться тот самый фактор пятницы, добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В течение дня акции "Иркутскэнерго" дорожали на 50% при повышенном объеме торгов, явных причин для такого аномального роста не наблюдается. На текущий момент бумаги замедлили рост и прибавляют около 27%. Цены на нефть продолжают расти

Инвесторы позитивно восприняли финансовую отчетность "Камаза" — его чистая прибыль по РСБУ за первые три квартала выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,3 миллиарда рублей. На текущий момент котировки "Камаза" подскакивают в пределах 10%.

Также лучше рынка торгуются акции "Газпром нефти" (+1,71%) и "Русала" (+1,77%).

Заметно дешевеют бумаги АФК "Система"(-2,4%), "Северстали"(-2,23%), Petropavlovsk (-2,06%) и НЛМК (-1,75%).

ПРОГНОЗЫ

В итоге индексы закроются вблизи уровней открытия, считает Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

"Даже несмотря на высокую стоимость нефти и положительную динамику внешних площадок активных действий игроков мы не видим", — подчеркивает он.

"Если внешний фон станет ухудшаться, мы можем проверить на прочность ближайшие поддержки. У индекса Мосбиржи она находится на отметке 4228 пунктов, у индекса РТС — на вчерашнем минимуме 1873 пунктов", — в свою очередь отмечает Бабин.