МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США заметно растут во вторник благодаря финансовым результатам крупных американских компаний, свидетельствуют данные торгов. Чистая прибыль Johnson & Johnson за девять месяцев выросла на 24%

По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,51%, до 35311 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 15346,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,49%, до 4499,75 пункта.

Внимание трейдеров приковано к финансовым отчетам американских компаний о результатах с начала года, по итогам прошедших трёх кварталов. Так, чистая прибыль Johnson & Johnson выросла в годовом выражении на 24,4%, до 16,142 миллиарда долларов, Bank of New York Mellon Financial — на 0,3%, до 2,73 миллиарда, а прибыль Halliburton составила 633 миллиона долларов после убытка в 2,71 миллиарда за тот же период годом ранее.

"Если вы посмотрите на данные о прибыли, которые мы пока получили… они очень хорошие", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего рыночного стратега BNP Paribas Asset Management Дэниела Морриса (Daniel Morris).

Эти результаты в дальнейшем могут повлиять и на монетарную политику в стране, что определит объёмы новой ликвидности, поступающей на фондовый рынок. В начале ноября пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США в рамках, которого, как ожидается, регулятор объявит об изменении программы выкупа финансовых активов с этого рынка.