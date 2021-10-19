Фьючерсы на фондовые индексы США заметно растут на отчетности крупных американских компаний
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США заметно растут во вторник благодаря финансовым результатам крупных американских компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,51%, до 35311 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 15346,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,49%, до 4499,75 пункта.
Внимание трейдеров приковано к финансовым отчетам американских компаний о результатах с начала года, по итогам прошедших трёх кварталов. Так, чистая прибыль Johnson & Johnson выросла в годовом выражении на 24,4%, до 16,142 миллиарда долларов, Bank of New York Mellon Financial — на 0,3%, до 2,73 миллиарда, а прибыль Halliburton составила 633 миллиона долларов после убытка в 2,71 миллиарда за тот же период годом ранее.
"Если вы посмотрите на данные о прибыли, которые мы пока получили… они очень хорошие", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего рыночного стратега BNP Paribas Asset Management Дэниела Морриса (Daniel Morris).
Эти результаты в дальнейшем могут повлиять и на монетарную политику в стране, что определит объёмы новой ликвидности, поступающей на фондовый рынок. В начале ноября пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США в рамках, которого, как ожидается, регулятор объявит об изменении программы выкупа финансовых активов с этого рынка.
https://1prime.ru/Index/20211019/834993006.html