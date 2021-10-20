МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на статданных из Японии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США показали рост

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,03%, до 3594,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 2432,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,19%, до 26094 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,67%, до 7424,4 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,24%, до 3021,79 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 0,31%, до 29302,5 пункта.

На азиатских фондовых рынках в среду наблюдается преимущественно положительная динамика чему способствовал ряд макроэкономических данных. Объем экспорта из Японии в сентябре в годовом выражении вырос на 13%, а импорта — на 38,6%.

Кроме того, оптимистичная торговая сессия в США оказала положительное влияние на азиатских инвесторов. В период выхода финансовой отчетности результаты представили такие крупные американские компании, как Johnson & Johnson, Halliburton и другие.

Трейдеры обратили некоторое внимание и на сохранение китайским центробанком учётной ставки на уровне 3,85%.