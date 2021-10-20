МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снижаются на подтверждённых данных об ускорении инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до рекорда с 2008 года

По состоянию на 12.46 мск французский индекс CAC 40 снижается на 0,25%, до 6652,95 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,1%, до 7210,57 пункта; немецкий DAX растет на символические 0,04%, до 15520,5 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,4% с 3% месяцем ранее. Это рекордный темп роста потребительских цен с сентября 2008 года.

При этом позитивным балансирующим фактором для индексов выступает корпоративная финансовая отчетность. Так, свои результаты опубликовал из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков швейцарский концерн Nestle SA, продажи которого с начала года выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе органически — на 7,6%. Акции Nestle растут в цене на 3,5%.