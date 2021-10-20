МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут, хотя и весьма слабо, в среду, откликаясь на позитивные финансовые результаты крупных американских компаний, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет уже более чем на 1%

По состоянию на 14.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,01%, до 35325 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 15405 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 4511,5 пункта.

Накануне свои результаты опубликовали Johnson & Johnson, Netflix и другие крупные компании. Телекоммуникационный гигант Verizon планирует опубликовать отчет о прибыли до открытия основных торгов в США. Ожидается, что Tesla и IBM отчитаются после закрытия рынков.

Позднее в среду также будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.