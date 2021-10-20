МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после позитивного начала торгов среды теперь уже отступает от районов исторического максимума в поисках новых драйверов для продолжения роста, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Фьючерсы на индексы Уолл-стрит символически растут

Индекс Мосбиржи к 14.09 мск снижается на 0,14%, до 4270,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23% до 1895,62 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 11 копеек, до 70,96 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 82,56 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,2%, до 84,06 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи встретил сопротивление вблизи исторического максимума (4292,68 пункта), объясняет ситуацию Игорь Додонов из "Финама". Эксперт считает, что для продолжения восходящего движения нужны более значимые драйверы роста.

"Сегодня индекс Мосбиржи не показывает выраженной динамики и консолидируется в узком диапазоне 4260-4280 пунктов. Очевидные факторы, способные привести индекс к росту, на данный момент отсутствуют", — добавляет Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА Нефть дешевеет уже более чем на 1%

В лидерах падения среди наиболее ликвидных бумаг — акции ПИКа (-3,2%) и Московской биржи (-3,07%).

Также заметно хуже рынка выглядят акции "Акрона"(-2,38%), ВТБ (-1,07%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,53%) и "Северстали"(-1,49%).

Акции "Норникеля" дешевеют на 1,05% после появившегося отчёта о том, что компания с начала года (за прошедшие три квартала) сократил выпуск всех металлов.

Наиболее существенный рост, с другой стороны, демонстрируют бумаги "Русала" (+1,9%) — акции алюминиевого гиганта восстанавливаются после вчерашнего падения.

Обыкновенные акции "Татнефти" дорожают на 1,02%, префы — на 0,88%, бумаги "Мосэнерго" — на 0,96%. Электроэнергетическая компания за январь-сентябрь увеличила выработку электроэнергии на 13,8%, сообщила она ранее в среду.

В секторе телекоммуникаций стоит выделить рост котировок обыкновенных акций "Ростелекома"(+1,61%). Фунт стерлингов дешевеет

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине, 4293 пунктов, у индекса РТС — на 10-летнем максимуме, 1903 пунктов", — считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Если мировые рынки продолжат восстанавливаться, мы в ближайшее время способны преодолеть эти технические препятствия", — добавляет он.

Однако Додонов ожидает формирования коррекционного снижения по индексу Мосбиржи с целью на отметке 4100 пунктов.