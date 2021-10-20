МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут на фоне оптимизма, вызванного финансовыми результатами компаний, свидетельствуют данные торгов. Биткоин обновил исторический максимум

По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,3% — до 35564,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 15143,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 4531,1 пункта.

Менеджер по активам UBS Global Wealth Management Кирана Ганеша (Kiran Ganesh) отметил газете Wall Street Journal, что результаты отчетностей компаний на данный момент "очень хорошие", также они не указывают на опасения относительно стоимости сырья. Это, как отметил эксперт, поддерживает ралли на рынках США.

По словам Ганеша, более слабая, чем на предыдущих торговых сессиях, динамика в среду связана с тем, что рынки сделали небольшую "передышку" после активного роста ранее. С понедельника американские индексы увеличились на 0,5-1,5%.

Во вторник после закрытия торгов был опубликован отчет стримингового сервиса Netflix. По итогам третьего квартала чистая прибыль компании выросла в 1,8 раза, до 1,5 миллиарда доллара. Выручка Netflix составила 7,5 миллиарда долларов, что совпало с прогнозами аналитиков. Акции компании снижаются на 2,3%.

Телекоммуникационная Verizon в среду сообщила о росте чистой прибыли в третьем квартале в 1,5 раза, до 6,6 миллиарда долларов. Выручка компании также выросла – на 4%, до 32,9 миллиарда долларов. Бумаги Verizon дорожают на 2%.