МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются вслед за фондовыми рынками АТР, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций сдержанно снижается

По состоянию на 10.32 мск французский индекс CAC 40 снижается на 0,24%, до 6689,69 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,36%, до 7197,33 пункта; немецкий DAX — на 0,21%, до 15489,25 пункта.

Европейские инвесторы в четверг оценивают преимущественно отрицательную динамику на азиатских фондовых рынках, чему способствуют возобновившиеся опасения за строительный сектор из-за финансовых проблем китайского застройщика Evergrande. По данным СМИ, компания заявила, что отказалась от продажи доли в дочерней компании за 2,6 миллиарда долларов и не добилась прогресса по другим продажам.

Кроме того, трейдеры оценивают финансовые отчеты европейских компаний за третий квартал и девять месяцев. Так, акции AB Volvo подешевели на 2,1% после того, как его прибыль превысила ожидания, но компания предупредила, что сохраняющаяся нехватка полупроводников препятствует производству грузовиков.