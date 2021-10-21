МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает до конца 2021 года еще четыре размещения акций на своей торговой площадке, заявил председатель наблюдательного совета биржи Олег Вьюгин. Российский рынок акций сдержанно снижается

"Надо сказать, что этот бум размещений, который происходит в мире, затронул в какой-то степени и нашу биржу. У нас, если посчитать с начала этого бума, где-то 17 размещений в виде IPO и SPO. Вот "Ренессанс страхование" четвертое размещение в этом году с оригинальными акциями", — сказал он на церемонии начала торгов акциями "Ренессанс страхования".

"Мы ожидаем, что до конца года еще будет, возможно, четыре размещения, и это неплохой результат для России", — добавил он.

Группа "Ренессанс страхование" в рамках IPO разместила акции на Московской бирже по цене 120 рублей, став первой российской страховой компанией, которая провела полноценное международное IPO. Российские инвесторы выкупили более 50% акций группы в рамках IPO, остальное ушло инвесторам из США и Европы. Торги акциями на Московской бирже под тикером RENI стартовали в четверг.

Ранее в 2021 году акции на Московской бирже также разместили "Европейский медицинский центр" (ЕМС), лесопромышленный холдинг Segezha Group и ритейлер Fix Price.

В настоящее время заявки инвесторов в рамках планируемого IPO собирает группа компаний Softline. Кроме того, о возможности проведения IPO официально объявили один из крупнейших в России онлайн-сервисов по аренде и покупке недвижимости "Циан" и российская каршеринговая компания "Делимобиль".