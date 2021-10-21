Московская биржа до конца года ожидает еще четыре размещения акций на своей площадке
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает до конца 2021 года еще четыре размещения акций на своей торговой площадке, заявил председатель наблюдательного совета биржи Олег Вьюгин.
"Надо сказать, что этот бум размещений, который происходит в мире, затронул в какой-то степени и нашу биржу. У нас, если посчитать с начала этого бума, где-то 17 размещений в виде IPO и SPO. Вот "Ренессанс страхование" четвертое размещение в этом году с оригинальными акциями", — сказал он на церемонии начала торгов акциями "Ренессанс страхования".
"Мы ожидаем, что до конца года еще будет, возможно, четыре размещения, и это неплохой результат для России", — добавил он.
Группа "Ренессанс страхование" в рамках IPO разместила акции на Московской бирже по цене 120 рублей, став первой российской страховой компанией, которая провела полноценное международное IPO. Российские инвесторы выкупили более 50% акций группы в рамках IPO, остальное ушло инвесторам из США и Европы. Торги акциями на Московской бирже под тикером RENI стартовали в четверг.
Ранее в 2021 году акции на Московской бирже также разместили "Европейский медицинский центр" (ЕМС), лесопромышленный холдинг Segezha Group и ритейлер Fix Price.
В настоящее время заявки инвесторов в рамках планируемого IPO собирает группа компаний Softline. Кроме того, о возможности проведения IPO официально объявили один из крупнейших в России онлайн-сервисов по аренде и покупке недвижимости "Циан" и российская каршеринговая компания "Делимобиль".
https://1prime.ru/Index/20211021/835006049.html