МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг показали в основном снижение, сдержали биржи акции девелопера Evergrande и ожидания по сворачиванию поддержки центробанками, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,22%, до 3594,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — сократился на 0,16%, до 2416,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,45%, до 26017,53 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,19%, до 3007,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличился на 0,02%, до 7415,4 пункта, японский Nikkei 225 — снизился на 1,87%, до 28708,58 пункта.

Сдержало индексы удешевление акций одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande, чьи бумаги потеряли 12,5% после возобновления торгов на Гонконгской фондовой бирже, приостановленных 4 октября в преддверии объявления о крупной сделке, которая в итоге была расторгнута.

"Опасения по поводу роста долгосрочных процентных ставок США и история с Evergrande сдерживали рынок в течение дня", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi) по поводу индекса Nikkei 225, который показал наиболее заметное снижение.

Аналитик пояснил, что для японского рынка были и позитивные факторы, например, снижение числа заражений в Японии, но рынки были более склонны реагировать на негативные новости.

Мировые рынки при этом продолжают оценивать дальнейшие меры мировых центробанков по ограничению мер поддержки на фоне восстановления мировой экономики. Федеральная резервная система (ФРС) США 2-3 ноября проведет очередное заседание, рынки ожидают, что регулятор может объявить о начале сворачивания выкупа активов.