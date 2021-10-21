МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США умеренно снижаются в четверг в ожидании статистики по числу заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снизились

По состоянию на 13.38 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,33% — до 35360 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 15350,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4515,5 пункта.

Инвесторы предпочитают воздерживаться от активной торговли перед публикацией статистики минтруда США. Аналитики полагают, что за неделю по 16 октября число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 7 тысяч — до 300 тысяч.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за корпоративными отчетами. На этой неделе ряд компаний отчитались о сильных финансовых результатах за 9 месяцев. Это может повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по срокам сворачивания мер поддержки.

Следующее заседание ФРС пройдет 2-3 ноября. Рынки ожидают, что регулятор может объявить о начале сворачивания выкупа активов. Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что сворачивание выкупа будет постепенным и может продлится до середины 2022 года.